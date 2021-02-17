Киян попереджають про різке погіршення погодних умов, на тлі чого можуть закрити дітсадки і школи

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал Kyiv LIVE.

Так, на цьому тижні у столиці прогнозують сильні морози, через які можуть знову закрити школи та садочки.

"Для шкіл раніше існував норматив, згідно з яким при зниженні температури до -20°С вдома залишаються учні початкових класів, а при -24°С – учні 5-12 класів. Наразі його скасовано. Тепер за надзвичайних погодних умов, а також надзвичайних ситуацій засновники закладу освіти можуть самостійно приймати рішення про тимчасове призупинення навчання учнів", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що в Україну повернуться снігопади, а також сильні морози, коли температура опускається нижче -20 градусів.

Таким прогнозом на середу, 17 лютого, поділилися синоптики Укргідрометцентру. Вони повідомили, що по всій країні очікуються низькі температури і мінлива хмарність. У Києві вночі температура опуститься до -16...-18 градусів, а вдень очікується від -6 до -8 градусів. У столиці очікується мінлива хмарність, без опадів.

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