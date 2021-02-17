Киян попереджають про різке погіршення погодних умов, на тлі чого можуть закрити дітсадки і школи
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал Kyiv LIVE.
Так, на цьому тижні у столиці прогнозують сильні морози, через які можуть знову закрити школи та садочки.
"Для шкіл раніше існував норматив, згідно з яким при зниженні температури до -20°С вдома залишаються учні початкових класів, а при -24°С – учні 5-12 класів. Наразі його скасовано. Тепер за надзвичайних погодних умов, а також надзвичайних ситуацій засновники закладу освіти можуть самостійно приймати рішення про тимчасове призупинення навчання учнів", - йдеться в повідомленні.
41-річна екс-ВІА ГРА Джанабаєва скинула ліфчик, показавши, чим спокушає Меладзе: "Згадала бабка..."
46-річна таємна дружина Олега Винника в пишній сукні заткнула за пояс молодих красунь: "Лапочка"
Чоловік Сумської Віталій Борисюк на " Голосі країни "розлютив українців своїм вчинком:" куди дивляться продюсери?"
Грайлива Кароль скинула ліфчик заради нового експерименту, Потап не встоїть: "Ого, Тіна..."
Рідкісні кадри з батьком Дана Балана потрапили в мережу: на кого схожий "молдавський серцеїд"
Раніше повідомлялось, що в Україну повернуться снігопади, а також сильні морози, коли температура опускається нижче -20 градусів.
Таким прогнозом на середу, 17 лютого, поділилися синоптики Укргідрометцентру. Вони повідомили, що по всій країні очікуються низькі температури і мінлива хмарність. У Києві вночі температура опуститься до -16...-18 градусів, а вдень очікується від -6 до -8 градусів. У столиці очікується мінлива хмарність, без опадів.
Нагадаємо, легка форма коронавірусу походить на ГРВІ, лікар назвав ключову відмінність.
Як повідомляла Politeka, китайський вірус здається, але допоміг не локдаун: лікар назвав основну причину зниження захворюваності.
Також Politeka писала, що Україна отримає широкий доступ до вакцини від коронавірусу: стало відомо, коли це станеться.