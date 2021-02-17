У Києві розгорівся скандал через водія автобуса, який відмовився брати пасажира на інвалідному візку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ media".
Так, кияни у соцмережі розповіли, що водій автобуса №55, який курсує за маршрутом “пл. Дарницька – ст. м. Палац Спорту”, не впустив пасажира на інвалідному візку, а середні двері, призначені для таких пасажирів, заблокував.
"У час, коли на вулиці морози, замети і КМДА просить пересісти до громадського транспорту… той самий транспорт вдається до жахливих дій", – розповіла очевидиця інциденту.
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За її словами, в автобусі №55 були заблоковані двері для пасажирів на візках, і коли на одній із зупинок людина на візку чекала на автобус, водій не став відчиняти ці двері.
“Попри вигуки і обурення всього автобуса (ми намагалися відкрити двері), просто поїхав і лишив колясочника мерзнути далі…" – зазначила киянка, додавши, що двері були заблоковані кийками.
Про інцидент небайдужі кияни повідомили у "Київпастранс". У пресслужбі підприємства журналістам повідомили, що керівництво терміново відреагувало на неприємний інцидент, що стався на автобусному маршруті №55. Щодо водія готується наказ про його звільнення.
"Випадок, коли водій не відчинив середні двері для пасажира в інвалідному візку, отримав найсуворішу реакцію з боку керівництва підприємства. До водія застосували суворе дисциплінарне стягнення. Хочемо зазначити: на всі аналогічні випадки КП "Київпастранс" реагує рішуче. Жодних наказів щодо перешкоджання перевезенням маломобільних пасажирів на підприємстві не видавалось", - наголосили у пресслужбі.
Нагадаємо, маршрутник двічі побив настирливого пасажира в Києві: кадри розбірок.
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