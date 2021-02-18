У Києві чоловік сходив в туалет у під'їзді, а потім пограбував одну з квартир, поки її мешканці спали

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, в одній з багатоповерхівок на Чавдарі вночі один з жителів будинку почув шум на сходовій клітці і пішов перевіряти, що там трапилося.

Коли чоловік вийшов, він побачив на сходах купу екскрементів.

Ще через секунду чоловік почув вже інший шум і побачив, як з квартири сусідів виходить дуже дивний чоловік. Він сказав, що нібито прибирає в під'їзді.

Заявник зняв на відео підозрілого "прибиральника" і подзвонив в поліцію.

За відео патрульні досить легко розшукали чоловіка і розбудили власників квартири.

Як виявилося, непроханий гість "обчистив" киян, поки ті спали. Він вкрав банківські картки та ключі від квартири, які пізніше знайшли у затриманого.

Як невідомий "чистильник" потрапив в квартиру - встановить слідство.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці затримали серійного грабіжника, який відбирав мобільні телефони у малолітніх. Наразі затриманому оголошено про підозру у вчиненні кількох злочинів, він знаходиться під вартою та може отримати до шести років тюрми.

Нагадаємо про отруєння школярок у ліцеї під Києвом, медики зробили все можливе: подробиці трагедії.

Портал Politeka повідомляв, що сімейна пара кинулася у вогонь заради порятунку будинку від пожежі: рятувальники намагалися зробити все можливе.

Також на сайті Pоliteka ми писали, що з'ясувалися деталі трагедії з 16-річною Харківською ліцеїсткою: "розпорошила на рушник аерозоль і надихалася ним".