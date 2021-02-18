У Києві протягом доби ще понад півтисячі людей заразились коронавірусом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал мера столиці Віталія Кличка.

Так, за минулу добу, 17 лютого, у Києві підтвердилось 513 нових випадків захворювання на коронавірус. Загалом, за інформацією КЛичка, від початку пандемії коронавірусом заразились 133 347 киян.

За добу вірус підтвердився у 277 жінок, 220 чоловіків та 16 дітей.

Також Кличко повідомив про 11 летальних випадків від вірусу, а загалом за весь час пандемії від ускладнень, викликаних вірусом, померли 2557 жителя столиці.

Мер столиці розповів, що 17 лютого 78 киян госпіталізували з ковідом.

Також відомо, що за добу 713 жителів столиці подолали коронавірус, а загалом цей показник складає 90 140 осіб.

Також Кличко назвав три райони столиці, де було зафіксовано найбільше нових випадків зараження.

"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (94), Дніпровському (93) та Голосіївському (82)", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що в Україні буде чотири рівні епідемічної небезпеки, кожен з яких має чіткі обмеження, тобто наша країна повернеться до моделі адаптивного карантину.

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