У Києві протягом доби ще понад півтисячі людей заразились коронавірусом
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал мера столиці Віталія Кличка.
Так, за минулу добу, 17 лютого, у Києві підтвердилось 513 нових випадків захворювання на коронавірус. Загалом, за інформацією КЛичка, від початку пандемії коронавірусом заразились 133 347 киян.
За добу вірус підтвердився у 277 жінок, 220 чоловіків та 16 дітей.
Також Кличко повідомив про 11 летальних випадків від вірусу, а загалом за весь час пандемії від ускладнень, викликаних вірусом, померли 2557 жителя столиці.
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Мер столиці розповів, що 17 лютого 78 киян госпіталізували з ковідом.
Також відомо, що за добу 713 жителів столиці подолали коронавірус, а загалом цей показник складає 90 140 осіб.
Також Кличко назвав три райони столиці, де було зафіксовано найбільше нових випадків зараження.
"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (94), Дніпровському (93) та Голосіївському (82)", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що в Україні буде чотири рівні епідемічної небезпеки, кожен з яких має чіткі обмеження, тобто наша країна повернеться до моделі адаптивного карантину.
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