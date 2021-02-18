У Києві компанія підлітків побила двох чоловіків, в результаті чого один з них опинився у реанімації

Про це повідомляє Politeka з посиланням на KIEVMAP.

Зазначається, що інцидент стався ще тиждень тому, 11 лютого. На станції метро "Університет" підлітки-борці влаштували бійку з двома хлопцями, які служать в силовій структурі, будучи в старших офіцерських званнях. Втім, на момент конфлікту силовики були в цивільному одязі.

"Підлітки, які займаються бойовими видами спорту, в кількості семи осіб (один з них тренер), напали на двох співробітників, в результаті чого один з них був сильно побитий і потрапив з важкими травмами в реанімацію. Його забирали з платформи метро з проломаним черепоп, переломом перенісся, величезними гематомами і рваними ранами на обличчі. Стан хлопця зараз дуже важкий", - йдеться в повідомленні.

Також було опубліковане відео, на якому можна побачити, як підлітки забігають у метро та перестрибують через турнікети.

Момент бійки також потрапив на камеру.

Згодом ситуацію прокоментували і у спортивному клубі, в якому займаються підлітки.

"11.02.2021 молоді спортсмени поверталися додому з тренування. На станції метро, коли хлопці спускалися по ескалатору, одному із них почали погрожувати п’яні співробітники Служби безпеки України. До закінчення спуску вони почали виконувати погрози, обмеживши можливість хлопця втекти. В таких умовах інші змушені були заступитися за нього, в результаті чого один із нападників опинився в лікарні з переломом носа. Коли у ситуацію нарешті втрутились працівники поліції, працівники СБУ почали кричати на них та розповідати про свої широкі повноваження та, «нібито» високі посади. Їх змусили вичистити матеріали кримінального провадження від усіх згадок про запах алкоголю. На даний момент керівництво СБУ продовжує тиснути на слідство та лікарів, з метою приховати перебування у стані алкогольного сп’яніння своїх підлеглих та їх злочинні дії. Їхня мета – зробити винними молодих спортсменів", - йдеться в повідомленні клубу JC Ippon Kiev.

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