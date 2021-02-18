В Україні розгорівся скандал навколо київської школярки-блогерки, яка заявила про свою ненависть до державної мови

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Главред".

Так, 15-річна дівчина на ім'я Єлизавета Леоненко опублікувала в соцмережі TikTok відео, на якому рясно матюкається на адресу української мови й тих людей, які нею говорять.

Дівчина, не підбираючи виразів, розповіла про те, що ненавидить державну мову.

"Та вср*лась мені ваша мова. Якщо людина не любить цю мову, то навіщо нею розмовляти... Мене дуже дратує ця мова, особливо її звучання... Тому маленькі патріотики зі своєї зал*пи й своїх сіл, від'*біться від мене. Тому що в Києві майже немає людей, які розмовляли б українською. Всі говорять російською і нікого це не *бе", - сказала школярка.

Після цього дівчина опублікувала ще кілька роликів, де заявила, що "нічого не винна ні Україні, ні мові", проте більшість з цих роликів вона швидко видалила.

Відео викликало неабиякий резонанс серед українців. Сама ж дівчина продовжує скаржитись на негативні коментарі, які отримує після своїх слів, і стверджує, що це нібито неадекватна критика.

Наразі особисті дані школярки-блогерки та її батьків вже були опубліковані на сайті "Миротворець". Дівчину звинувачують у "свідомій участі в інформаційній спецоперації Росії проти України".

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