У Києві повідомляють про новий випадок отруєння підлітка пігулками

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюжет ТСН.

Так, до столичної клініки "Охматдит" доправили 15-річного киянина, який також наковтався пігулок.

Відомо, що дитину доправили до лікарні зранку з дому. Зараз лікарі констатують, що стан хлопця стабільний, і загрози життю вже немає.

До цього стало відомо, що пігулок наковтались дві школярки з Умані. Вони випили по 10 таблеток, їх доставили до лікарні. Наразі стан дівчат стабільний, вони гарно почуваються та спілкуються з батьками і лікарями.

За словами медиків, тенденція суїцидальних настроїв серед молоді в останні місяці дуже зросла. І якщо раніше діти вживали медикаменти несвідомо та випадково, то зараз вони розуміють, що роблять.

"У нас останні два роки цифри залишаються сталими - 60 дітей. З початку цього року ми вже прийняли 25. І це лише верхівка, бо ми приймаємо виключно отруєння. Ми вже виконали свою річну норму хворих із суїцидальними настроями", - прокоментував завідувач відділення інтенсивної терапії гострих інтоксикацій НДСЛ "Охматдит" Олександр Урін.

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