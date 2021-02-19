У Києві через складні погодні умови утворились затори на дорогах

Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані УНН

Так, зранку у п'ятницю, 19 лютого, на декількох мостах і вулицях столиці утворилися затори. Зокрема, ускладнено рух на всіх мостах, крім Дарницького, а саме - Північному, Південному, Патона і Метро. Утворилися затори у напрямку правого берега.

На правому березі Києва частково ускладнено рух по вулицях Набережно-Хрещатицька, Набережно-Рибальська, Новокостянтинівська, Січових Стрільців, Юрія Іллєнка, Нижній Вал.

Також зазначається, що є затори на вулиці В'ячеслава Чорновола, проспекті Перемоги, бульварі Тараса Шевченка, Повітрофлотському проспекті, вулицях Жилянська, Прорізна, Короленківська, на Володимирському узвозі, вулицях Михайла Бойчука, Голосіївській та на Голосіївському проспекті. На лівому березі ускладнення руху помітне в бік правого берега проспектами Миколи Бажана, Соборності, Романа Шухевича та на Броварському проспекті. Пробки утворилися на проспекті Визволителів, вулицях Миропольській і Братиславській на під'їзді до Броварського проспекту, а також на проспекті Юрія Гагаріна, вулицях Михайла Драгоманова та Анни Ахматової.