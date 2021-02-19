У Києві водійку авто вирішили "покарати" за неправильне паркування

Про це повідомляє Politeka з посиланням dtp.kiev.ua.

Так, у мережі з'явилось відео, на якому показали машину, закидану шинами, сміттям та екскрементами.

В повідомленні зазначається, що киянка вже не вперше відрізняється таким "стилем" паркування, через що люди навіть викликали поліцію.

"Комбо: покарали сміттям, шиною і екскрементами. Власниця автомобіля - дівчина, їй вже не одноразово викликали поліцію за "таку парковку", мабуть, у людей терпець увірвався", - йдеться у підписі до відео.

Зазначається, що таке "покарання" зафіксували на вулиці Драгоманова, 18.

Раніше повідомлялось, що зранку у п'ятницю, 19 лютого, Київ паралізувало заторами. Так, на декількох мостах і вулицях столиці утворилися затори. Зокрема, ускладнено рух на всіх мостах, крім Дарницького, а саме - Північному, Південному, Патона і Метро. Утворилися затори у напрямку правого берега. На правому березі Києва частково ускладнено рух по вулицях Набережно-Хрещатицька, Набережно-Рибальська, Новокостянтинівська, Січових Стрільців, Юрія Іллєнка, Нижній Вал.

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