На Сумщині розшукують зниклого безвісти хлопчика

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Зазначається, що дитина може перебувати у Києві.

Так, 14-річний підліток пішов з дому у місті Тростянець Сумської області і так і не повернувся. Його немає вдома з ночі 17 лютого.

"Увага! Розшук! Вночі 17.02.2021 пішов з дому (місто Тростянець) і до сих пір не повернувся Суліга Артем. Є інформація, що в цей же день підліток сів в фуру і попросився підвезти його до Києва. За останніми даними - бачили в районі столичного вокзалу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що хлопцеві 14 років, зріст - 155 см, волосся світле, великі передні верхні зуби.

Вінув одягнений в темно-синю куртку з білими смужками біля рукавів, темно-сині черевики, сині джинси, шапку чорного кольору з червоним. Також відомо, що у хлопчика з собою був рюкзак.

"При наявності інформації про поточне місце Артема просять телефонувати 102 або 0687770112", - йдеться в повідомленні.

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