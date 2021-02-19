У Києві затримали чоловіка, який вдарив пішохода на дорозі, в результаті чого той помер на місці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, столична поліція затримала громадянина Азербайджану 1992 року народження, який завдав смертельного удару пішоходу на Городецького. Азербайджанця вдалося "взяти" на перехресті Братиславської і Стальського.

"За попередніми даними, водій у ході конфлікту з пішоходом вийшов з машини та кілька разів вдарив останнього. Внаслідок отриманих травм чоловік помер. Водій з місця події втік та після оголошення оперативного плану "Перехват" був зупинений екіпажами патрульної поліції на Лівому березі", - розповіли в поліції.

Водієм, який вбив людину, виявився 28-річний громадянин Азербайджану, який має посвідку на проживання в Україні. Померлий пішоход - киянин, 1969 року народження.

"За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 КК України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення водію про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Печерського УП під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.