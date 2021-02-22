Таке роблять від відчаю

У Києві невідомий чоловік зістрибнув з мосту, його тіло рятувальники дістали з Дніпра

Про це з'явилася інформація на офіційному сайті ДСНС.

Трагічний випадок стався в столиці України, місті Києві, 21 лютого, в неділю. На очах у водіїв якийсь чоловік стрибнув з північного мосту. Жалісливі громадяни повідомили про це по телефону в службу порятунку, зазначивши, що невідомий виліз на огорожу переправи.

О 10:49 надійшов відповідний дзвінок, зафіксований оператором лінії. Негайно було направлено на місце події водолазне відділення Аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Як стало відомо, рятувальникам довелося обстежити близько 3 000 метрів берегової лінії для знаходження потонулого. Його відшукали недалеко від Труханового острова, приблизно на відстані 80 метрів від берега на поверхні води. Водолазні роботи велися кілька годин.

На жаль, до цього часу людина вже була мертва. Адже зимова холодна вода майже не залишає шанси на щасливий результат.

За допомогою спеціального водолазно-рятувального обладнання тіло потонулого чоловіка доставили до берега. Тепер встановленням особи невідомого займатимуться правоохоронні органи.

Прямо зараз ведуться слідчо-оперативні дії для з'ясування всіх подробиць цієї справи.

На цей час причини вчинку потонулого невідомі. Можливо, що незабаром поліція встановить всі обставини трагічного випадку.

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