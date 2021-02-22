Донька пішохода, який загинув на дорозі в Києві в результаті конфлікту з водієм, дізналась про смерть батька з новин

Про це повідомляє Politeka з посиланням на ТСН.

Наразі відомо, що громадянину Азербайджану, який в центрі української столиці через конфлікт на дорозі до смерті побив пішохода, обрали запобіжний захід - тримання під вартою.

Як відомо, від удару водія у самому центрі Києва, неподалік від театру Івана Франка, загинув 52-річний житель столиці Владислав Корнієнко. На суді, де іноземцю обирали запобіжний захід, була присутня і донька загиблого на ім'я Поліна. Про те, що сталося з її батьком, дівчина дізналася випадково – з новин, побачивши відео з місця трагедії.

Зазначається, що підозрюваний азербайджанець живе у столиці близько року. Він має тимчасову посвідку на проживання, бо одружений з українкою.

Громадянин Азербайджану працює в українській столиці таксистом. За його словами, під час конфлікту, який закінчився трагедією, він перевозив пасажира. Чоловік нібито загальмував перед "зеброю", пропускаючи пішоходів. Перехожому щось не сподобалось, і той почав лаятись. У відповідь на це азербайджанець вийшов із машини і вдарив пішохода. А поїхав з місця, мовляв, бо був у стані афекту.

Адвокат просив для підозрюваного цілодобовий домашній арешт, однак суд вирішив, що наступні два місяці Азізлі проведе під вартою. Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує від 7 до 10 років тюрми.

Нагадаємо, у Києві консьєржку побили заради телефону і обігрівача: "спочатку погрожував, а потім дістав біту і...".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.