Ще більше 500 нових випадків

У Києві за минулу добу підтвердилось понад півтисячі нових випадків коронавірусу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу мера столиці Віталія Кличка.

Так, протягом минулої доби, 23 лютого, в українській столиці було зафіксовано 547 нових випадків захворювання на коронавірус, а загалом за весь час пандемії захворіли 135 676 жителів столиці.

За добу хвороба підтвердилась у 295 жінок, 226 чоловіків та 26 дітей.

Також Кличко повідомив, що протягом доби у столиці шість людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. Загалом за весь час пандемії в Києві було зафіксовано 2606 летальних випадків від вірусу.

Мер столиці також повідомив про 76 госпіталізованих пацієнтів протягом минулої доби.

Крім того, є інформація, що за добу 195 киян подолали коронавірус, а загалом за весь час пандемії цей показник склав 92 498 осіб.

Кличко також назвав три райони столиці, де було зафіксовано найбільше випадків коронавірусу.

"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (102), Дарницькому (99) та Дніпровському (85)", - йдеться в повідомленні.

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