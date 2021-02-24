Вийшла з дому і не повернулася

У Києві розшукують зниклу безвісти пенсіонерку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, в українській столиці просять допомоги в пошуках 72-річної жінки, яка вийшла з дому та зникла. При цьому точний день зникнення жінки невідомий - орієнтовно це 20-22 лютого.

"Увага! Розшук! Просимо допомогти у розшуку громадянки Ігнатьєвої Наталії Василівни, 72 роки (22.09.1948 року народження). Вийшла з дому приблизно 20-22 лютого 2021 року за адресою: Київ, вул. Московська, буд. 39 (Печерськ) і не повернулась. При собі була жіноча сумочка темно-коричнева. Вдягнена у коротке руде хутряне пальто, чорні кросівки", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що у жінки є відмінна характеристика - довга коса темного кольору.

"Контактний телефон: +38067 465-40-47 Ігор або 102", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що бориспільські патрульні повернули додому бабусю, яка не пам'ятала, як туди дістатись. Так, 2 лютого, близько дев'ятої години вечора, поліцейські отримали виклик про те, що на вулиці Київський шлях перебуває жінка похилого віку та, ймовірно, вона загубилася. Вже через півгодини 79-річна жінка була вдома, її доставили за адресою та передали сину.

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