У столиці стався черговий скандал навколо водія маршрутки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ media".

Так, киянин на ім'я Рома Литвиненко розповів у соцмережі про неприємний інцидент у столичній маршрутці - водій відмовився везти пільговиків, а саме чоловіка похилого віку та двох дітей з багатодітної родини.

За словами киянина, дідусь з онуками хотів проїхати за відповідним посвідченням. Але водій заявив, що безкоштовно їх не повезе. Після цього маршрутник взагалі почав кричати на весь салон, що нічого було стільки народжувати. Також він поскаржився, що у нього і без того багато таких пасажирів щодня.

"Водій кричав на весь салон: "Не*рін було їх стільки народжувати, у мене таких щодня до*ріна, або плати, або виходь", – цитують в дописі пряму мову водія.

Зазначається, що дідусь із дітьми змушені були вийти з маршрутки, а коли намагались сфотографувати номерний знак, то горе-водій ледь не наїхав на людей. За словами очевидців, діти й літній чоловік пережили величезний стрес через грубість і хамство водія.

"Коли ми зможемо спокійно жити і користуватись хоча б тим, що нам належить?" - обурився автор публікації.

Нагадаємо, маршрутник двічі побив настирливого пасажира в Києві: кадри розбірок.

Раніше Politeka повідомляла, що "45 хвилин замерзали на морозі": водії маршруток не впускають дітей в салон, додому доводиться йти пішки.

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