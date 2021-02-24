Київського маршрутника спіймали в нетверезому стані
Як передає Politeka.net, про це повідомили у прес-службі патрульної поліції міста.
За даними правоохоронців, водій збирався заступити на маршрут попри те, що у нього були явні ознаки алкогольного сп'яніння. Більш того, він вже був за кермом, коли його зупинили поліцейські.
"Патрульні зупинили транспортний засіб у салоні якого не було пасажирів, водій пояснив, що саме збирається на кінцеву зупинку маршруту. Під час розмови інспектори помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння: запах алкоголю з порожнини рота і виражене тремтіння пальців рук", - йдеться в повідомленні.
Пройти тест на стан сп'яніння водій відмовився. На місце викликали представника перевізника та передали керування автобусом йому.
Українці були вкрай обурені такою поведінкою водія.
"Руки тремтіли, бо від бублика їх забрали. І не перегар то був, а запах печінки", "дивлячись як їздить добра половина наших маршруток, там половина під градусом катається", "чому рейди не робляться в Київпастранс у автопарків і депо або ці рейди фінансує КПТ", - писали в мережі.
"Головне-це гроші": маршутчик по-хамськи вчинив з учасниками АТО та їхніми матерями.
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