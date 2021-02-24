За даними правоохоронців, водій збирався заступити на маршрут попри те, що у нього були явні ознаки алкогольного сп'яніння. Більш того, він вже був за кермом, коли його зупинили поліцейські.

"Патрульні зупинили транспортний засіб у салоні якого не було пасажирів, водій пояснив, що саме збирається на кінцеву зупинку маршруту. Під час розмови інспектори помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння: запах алкоголю з порожнини рота і виражене тремтіння пальців рук", - йдеться в повідомленні.

Пройти тест на стан сп'яніння водій відмовився. На місце викликали представника перевізника та передали керування автобусом йому.