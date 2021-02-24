На Київщині розпочали вакцинування людей від коронавірусу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

Так, першою на Київщині щеплення проти коронавірусу отримала лікарка Тетяна Шульженко, яка працює завідувачкою дорослого інфекційного відділення у Броварській багатопрофільній клінічній лікарні.

Жінка пояснила, за яким принципом працює вакцина, і чому вона наважилась на щеплення. Зокрема, за її словами, навіть якщо людина, якій зробили щеплення, все-таки захворіє, вона все ж перенесе хворобу набагато легше.

"Перебіг коронавірусної хвороби може бути дуже важким і навіть призвести до смерті пацієнта. Ми, медичні працівники, кожного дня бачимо наслідки COVID-19. Вакцинування формує імунітет до вірусу та допомагає попередити інфікування. Проте навіть, якщо ви й захворієте, то перенесете хворобу значно легше. Саме тому я прийняла для себе рішення отримати щеплення і навіть встигла зробити це на самому початку вакцинальної кампанії в області", – сказала лікарка.

Також в Київській ОДА наголосили, що першу хвилю вакцинації у регіоні планують завершити вже через два-три тижні.

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