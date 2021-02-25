У Києві за добу підтвердилось ще понад 650 нових випадків зараження коронавірусом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу мера столиці Віталія Кличка.

Так, за даними Кличка, минулої доби, 24 лютого, у столиці підтвердилось 652 нових випадків захворювання на коронавірус. Загалом, за даними мера, від початку пандемії коронавірусом захворіли вже 136 328 кинян.

За минулу добу хвороба підтвердилась у 347 жінок, 278 чоловіків і 27 дітей.

Також було підтверджено 18 летальних випадків від вірусу, а загалом від початку пандемії від ускладнень, викликаних ковідом, померли 2620 жителів столиці.

Повідомляється також про 126 госпіталізованих пацієнтів.

"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (124), Дніпровському (97) та в Деснянському (93)", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Київській області стартувала вакцинація від коронавірусу. Першою на Київщині щеплення проти коронавірусу отримала лікарка Тетяна Шульженко, яка працює завідувачкою дорослого інфекційного відділення у Броварській багатопрофільній клінічній лікарні.

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