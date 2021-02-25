Киян попереджають про різке погіршення погодних умов, на тлі чого може ускладнитись ситуація на дорогах

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Так, рятувальники інформують, що за інформацією Укргідрометцентру, вранці у четвер, 25 лютого, у столиці спостерігається туман, видимість 200-500 метрів (перший рівень небезпечності, жовтий). Такі складні погодні умови можуть призвести до порушення руху автотранспорту на окремих ділянках доріг.

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"ДСНС звертається до водіїв та пішоходів бути уважними та обережними!" - йдеться в повідомленні рятувальників.

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Слід заззначити, що під час керування автомобілем в тумані фахівці радять дотримуватися таких правил:

  • знизити швидкість руху;
  • при наявності протитуманних фар включити їх разом з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Снігова дорога, фото: скріншот You Tube

Як відомо, під час снігопадів і ожеледиці у столиці істотно зросла кількістю ДТП. На тлі цього водіїв закликають їздити з особливою обачністю, не виконувати складних маневрів та не перевищувати дозволену швидкість. Також слід не забувати про справний технічний стан авто.

Нагадаємо, у Києві консьєржку побили заради телефону і обігрівача: "спочатку погрожував, а потім дістав біту і...".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.