У Києві та області лікарі масово відмовляються робити щеплення від коронавірусу
Про це повідомляє Politeka з посиланням на KIEVMAP.
Так, завідувач відділом реанімації для інфекційних хворих Олексій Куценко поскаржився, що київські лікарі не хочуть вакцинуватися від коронавірусу.
Зазначається, що саме Куценку першому у Києві зробили щеплення від ковіда.
За його словами, з 24 співробітників його відділення на щеплення погодилися тільки двоє - він і медсестра, за що йому соромно.
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"Якщо чесно, то мені трошки соромно, тому що із всього відділення мого, з 24 співробітників, тільки двоє погодились на вакцинацію - це я і ще одна медсестра. Можливо, це моє недопрацювання", - сказав він.
Раніше повідомлялось, що у Київській області стартувала перша хвиля вакцинації. Першою на Київщині щеплення проти коронавірусу отримала лікарка Тетяна Шульженко, яка працює завідувачкою дорослого інфекційного відділення у Броварській багатопрофільній клінічній лікарні. В Київській ОДА наголосили, що першу хвилю вакцинації у регіоні планують завершити вже через два-три тижні.
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