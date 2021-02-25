У Шевченківському районі Києва на чоловіка впала з даху бурулька, в результаті чого він отримав серйозну травму, на місце довелося викликати швидку допомогу.

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва".

Так, у четвер, 25 лютого, столичні медики звітували, що у Шевченківському районі на вулиці Прорізній 28-річний чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму, забій м’яких тканин голови та правого плеча через падіння бурульки.

"Госпіталізований. Швидку викликала поліція", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що протягом вчорашньої доби, 24 лютого, у Києві було зареєстровано 147 травматичних випадків. З них – 25 сталися з дітьми.

"Бригади 15 разів виїжджали на пожежі. 1 людина постраждала", - повідомляють лікарі.

Раніше повідомлялось, що у Києві снігова брила розбила заднє скло машини, припаркованої на тротуарі. Це сталося біля станції метро "Палац Україна". При цьому зазначається, що водій припаркував машину на пішохідній зоні, ще й за обмежувальною стрічкою. Машина стояла на тротуарі біля кафе.

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