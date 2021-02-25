Люди не приховують обурення

У Києві підвищили ціни на проїзд у громадському транспорті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на відповідну інформацію у соцмережі.

Зокрема, проїзд подорожчав у маршрутних таксі №177 та 178, що курсують по Дарницькому району столиці.

Оголошення про підвищення вартості проїзду на 1 гривню оприлюднили кияни у спільноті "Позняки-Осокорки-Харківський".

Зазначається, що оголошення з'явилось у маршрутках вчора, 24 лютого. В салонах автобусів, які курсують за цими маршрутами, з'явилась інформація, що з 27 лютого проїзд подорожчає на 1 гривню.

Так, 27 лютого ціна зросте з 7 до 8 гривень. Наразі така ціна встановлена у муніципальному транспорті Києва. При цьому підстави для підвищення цін на проїзд перевізником не називаються.

"На якій підставі? Смердючі труновозки, без квитків, без валідаторів, хамське ставлення водіїв! Зате ціну підняти за проїзд - це так, це вони можуть!" - обурилась авторка публікації.

Раніше повідомлялось, що приватні перевізники Київської області почали підвищувати вартість проїзду на приміських маршрутах. Вони пояснювали це тим, що зросла вартість паливно-мастильних матеріалів, ремонту машин та зросла мінімальна зарплата. Проте з’ясувалося, що перевізники підняли ціни самовільно.

Нагадаємо, маршрутник двічі побив настирливого пасажира в Києві: кадри розбірок.

Раніше Politeka повідомляла, що "45 хвилин замерзали на морозі": водії маршруток не впускають дітей в салон, додому доводиться йти пішки.

Також Politeka писала, що маршрутник накинувся на школяра і викинув його на вулицю: "прибери свої гроші і звільни машину".