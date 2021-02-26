У Києві розшукують двох дітей - брата і сестру 12 і 14 років

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Зазначається, що діти пішли з дому і зникли в селі Рогозів.

"Бориспільським районним управлінням поліції розшукуються діти (рідні сестра та брат): Герасименко Христина, 14 років, та Герасименко Віктор, 12 років, які 24.02.2021 близько 13:00 залишили місце проживання, що по вул. Соборності с. Рогозів, Бориспільської ТГ і наразі їх місцезнаходження не відоме. На зв'язок з рідними не виходять. Ймовірно, перебувають в м. Києві", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється про прикмети дітей. Христині на вигляд 14 років, зріст 163 см, середньої статури, волосся темне середньої довжини, обличчя кругле, очі блакитні. На шиї з правого боку у дівчини є три родимки.

Вона була одягнута у довгу темно-зелену куртку з білим написом на спині, джинси чорного кольору, чорні кросівки. З собою має наплічник бірюзового кольору.

Віктору на вигляд 12 років, зріст 160 см, худорлявої статури, темне волосся, обличчя овальне, над верхньою губою родимка, очі зелено-карі. Хлопчик був обягнутий у чорні штани, жовті кросівки, куртку червоного кольору з чорними смужками, шапку білого кольору з балабоном.

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