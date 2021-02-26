У Києві за добу підтвердилось ще майже 750 нових випадків коронавірусу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу мера столиці Віталія Кличка.

Так, в українській столиці протягом минулої доби, 25 лютого, підтвердилось 748 нових випадків захворювання на коронавірус, а загалом за весь час пандемії у Києві захворіли 137 076 осіб.

За даними Кличка, протягом минулої доби у столиці захворіли 415 жінок, 292 чоловіка та 41 дитина.

Також відомо про 15 летальних випадків від вірусу протягом доби. Загалом з початку пандемії у Києві 2635 людей померли від ускладнень, викликаних ковідом.

Протягом доби у столичні лікарні госпіталізували 77 пацієнтів.

Також Кличко повідомив про кількість людей, що одужали - за добу від ковіда вилікувались 561 людей, а загалом хворобу подолали 93 402 жителів столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (140), Деснянському (125) та Дніпровському (90)", - повідомив мер столиці.

Як відомо, у Києві та області вже стартувала перша хвиля вакцинації від коронавірусу. Першими щеплення роблять лікарям.

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