Киян продовжують "атакувати" бурульки та брилі льоду, на тлі чого у столиці з'явився новий "тренд"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у мережі з'явилось відео, як киянка йде по вулиці в доволі неочікованому головному уборі - поверх шапки вона одягнула каску. Вірогідніше за все, такий "стиль" пов'язаний із частими випадками травмування киян в результаті падіння бурульок з дахів будинків.

"А як ви ходите по вулиці? Київ, 2021", - йдеться у підписі до відео.

"Так можна і під стрічками лазити", "Дуже навіть правильно", "Масочку, касочку, і вперед! Маску забула, от халепа", "Каска на голові - це краще, ніж бурульки в голові! Молодець", "Креативно", "Зате голова ціла", - пишуть у коментарях.

Раніше повідомлялось, що у Києві снігова брила розбила заднє скло машини, припаркованої на тротуарі. Це сталося біля станції метро "Палац Україна".

Також у Печерському районі Києва 24-річний чоловік постраждав через падіння криги. Він був госпіталізований з закритою черепно-мозковою травмою, струсом голови, забоєм правого ока, саднами голови, посттравматичною гематомою.

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