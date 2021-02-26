Киян в останні дні зими очікує похолоданя
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Український гідрометцентр.
Так, у Києві в суботу, 27 лютого, можливі опади, а в ніч на неділю, 28 лютого, синоптики прогнозують мокрий сніг, а вдень - мінливу хмарність.
За прогнозами синоптиків, температура повітря у вихідні в столиці може опуститися нижче нуля.
В суботу, 27 числа, у Києві протягом доби очікуються опади у вигляді дощу. Температура повітря вночі - від 2 до 4 градусів тепла, вдень - 4-6 градусів вище нуля.
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У ніч на неділю, 28 лютого, синоптики прогнозують в українській столиці опади у вигляді мокрого снігу, температура повітря буде коливатись від -1 до +1 градусу.
Вдень у Києві опадів не очікується, температура буде від 2 до 4 градусів вище нуля, вітер північно-західний, 5-10 метрів в секунду.
Також синоптики зазначають, що у більшості областей України в останній день зими передбачається від 2 до 7 градусів тепла, лише 27 лютого на півдні та місцями на Заході повітря прогріється до 6-9 градусів вище нуля. Опади у різних регіонах можливі, однак вони будуть нетривалими і помірними.
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