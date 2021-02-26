У Київській області жінка повідомила в поліцію про зникнення її 9-річної доньки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу правоохоронців Київщини.

Так, в полції повідомили, що жителька міста Яготин Київської області заявила про зникнення її доньки, якій всього 9 років.

Вже за декілька годин поліцейські з’ясували місце знаходження дівчинки. Виявилось, що вона перебувала з батьком, який мешкає у Києві.

При цьому відомо, що дівчинка пішла з дома не просто так. Під час розмови з правоохоронцями дитина повідомила, що не хоче проживати з матір’ю, адже вона неодноразово проявляла агресію відносно доньки. Наразі дівчинка перебуває разом зі своїм батьком, її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

При цьому у поліції не розповіли, яким чином дівчинка дібралась до столиці, та чи проводились якісь дії відносно матері дитини.

"Шановні батьки, будьте відповідальними! Пильнуйте ваших дітей, цікавтесь їхнім життям та дозвіллям, аби не допустити випадків їхнього самовільного залишення домівок", - закликали поліцейські.

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