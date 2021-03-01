У Києві динаміка захворюванності на коронавірус поступово пішла на спад

Як передає Politeka, про це свідчать дані, опубліковані пресслужбою КМДА.

Так, протягом минулої доби, 28 лютого, у столиці виявили 156 випадків захворювання на коронавірус. Також зазначається, що від ускладнень, викликаних ковідом, померли 5 людей.

"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (42), Святошинському (30) та Дніпровському (28)", - йдеться в повідомленні.

Протягом доби до лікарень столиці з коронавірусом госпіталізували 54 пацієнти.

Одужали за минулу добу 16 осіб. Загалом підтверджених випадків захворювання на сьогодні у Києві налічується вже 138 020. При цьому коронавірус подолали 93 850 мешканців столиці. За період пандемії у столиці було підтверджено 2662 летальних випадки від вірусу.

Як відомо, у Києві та області стартувала перша хвиля вакцинації від коронавірусу. У КМДА зазначили, що планується, що ця хвиля триватиме протягом декількох тижнів. Першим щеплення від коронавірусу роблять столичним медикам. При цьому далеко не всі лікарі погоджуються на вакцинацію.

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