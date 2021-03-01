У Києві хлопця пограбували і залишили на вулиці босим

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Муніципальної охорони Києва у соцмережі.

Інцидент стався біля київської міської клінічної лікарні №3.

"При обході території черговий наряд охорони помітив хлопця, який ховався поміж дерев. Підійшовши ближче, зрозуміли, що він без взуття. З‘ясувалося, що його пограбували невідомі особи, з якими він розпивав алкогольні напої - вкрали гаманець, телефон і роззули його", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що є вірогідність, що хлопця отруїли.

"Подзвонили матері хлопця та викликали таксі додому. Сподіваємося з ним усе буде добре. Цілком можливо що чоловік був отруєний. Будьте уважні до компаній, з якими ви проводите час!" - закликали киян.

На опублікованих кадрах можна побачити, що молодий хлопець залишився на вулиці без взуття.

Раніше повідомлялось, що у Києві жінка провалилася під лід, намагаючись врятувати собаку. Надзвичайна подія сталася в суботу зранку, 27 лютого, на Русанівському каналі, неподалік від проспекту Соборності, 30-А, що у Дніпровському районі столиці. Рятувальникам вдалося витягти з води і жінку, і песика.

Нагадаємо, більше 70 рятувальників кинулися на пошуки киянина, працює техніка: фото і подробиці переполоху.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.