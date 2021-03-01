У Київській області розшукують зниклу безвісти дитину

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у селі під Києвом повідомляють про зникнення неповнолітньої, яка перебувала у реабілітаційному центрі.

"Увага! Розшукується дитина! С. Святопетрівське, Білогородська ОТГ, Бучанський район, Київська область. Відділом поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області розшукується неповнолітня Ілона Тетеря, 17 років, яка близько 19.00 28.02.2021 залишила центр соціально-психологічної реабілітації для дітей "Отчий дім", що в с. Святопетрівське, та наразі її місцезнаходження невідоме", - йдеться в повідомленні.

Також відомо про прикмети дівчини. На вигляд їй 16-17 років, зріст 167 см, худорлявої статури, обличчя овальне, очі карі, волосся довге, пряме, фарбоване у темний колір.

На дівчині була куртка темного кольору, спортивні темні штани з червоними смугами та чорні кросівки.

"При отриманні будь-якої інформації щодо можливого місцезнаходження дівчини телефонувати за номером спецлінії поліції "102", - звертаються до киян.

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