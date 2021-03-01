У Києві двоє людей пограбували кіоск з надання кредитів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Так, правоохоронці розповіли, що зловмисники застосували до касира газовий балончик, погрожували ножем та забрали з каси 20,5 тисяч гривень.

Пограбування сталося у кіоску з надання фінансових послуг, що знаходиться на проспекті Перемоги. Двоє чоловіків побили касира та забрали з сейфу гроші.

Правоохоронці допитали потерпілого та поспілкувалися зі свідками події.

"Ми встановили, що один із чоловіків зайшов до кіоску з надання кредитів, а інший закрив на ньому ролети вхідних дверей та вікон і залишився на вулиці. В середині приміщення зловмисник розпилив в обличчя касира сльозогінний газ, після чого декілька разів ударив потерпілого кулаком в різні ділянки тіла. Далі, погрожуючи ножем, змусив працівника закладу відчинити сейф, звідки забрав 20 500 тисяч гривень", - повідомили в поліції.

Зловмисників вдалося затримати на центральному залізничному вокзалі столиці. Ними виявилися раніше не судимі 31-річний та 19-річний уродженці Донецької та Вінницької областей. У підозрюваних вилучили два ножі та газовий балончик, які направили для проведення експертиз.

За скоєне чоловікам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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