Останній місяць зими в українській столиці став найхолоднішим за довгі роки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ LIVE".

Так, в Центральній геофізичній обсерваторії імені Срезневського повідомили, що лютий 2021 року став найхолоднішим за останні дев'ять років.

Протягом останнього місяця зими середньомісячна температура повітря в Києві складала 4,5 градусів морозу, що на 2,2 градуса нижче кліматичної норми. Це був найбільш морозний лютий із 2012 року.

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Також стало відомо про те, який день у столиці видався найхолоднішим, а який - найтеплішим.

"Найхолодніше було 19 лютого, коли мінімальна температура опустилася під ранок до мінус 16,6 градусів, а найтепліше - 25 числа, коли максимальна температура піднялася до +13,1 градусів", - йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялось, що в найближчі дні в Україні очікується невелике потепління. Температура повітря в окремих регіонах підніметься до 9 градусів. Практично на всій території України буде сухо за винятком східних областей. У Києві 1 березня буде холодно, а вночі можливий мокрий сніг.

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