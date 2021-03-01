Останній місяць зими в українській столиці став найхолоднішим за довгі роки
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ LIVE".
Так, в Центральній геофізичній обсерваторії імені Срезневського повідомили, що лютий 2021 року став найхолоднішим за останні дев'ять років.
Протягом останнього місяця зими середньомісячна температура повітря в Києві складала 4,5 градусів морозу, що на 2,2 градуса нижче кліматичної норми. Це був найбільш морозний лютий із 2012 року.
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Також стало відомо про те, який день у столиці видався найхолоднішим, а який - найтеплішим.
"Найхолодніше було 19 лютого, коли мінімальна температура опустилася під ранок до мінус 16,6 градусів, а найтепліше - 25 числа, коли максимальна температура піднялася до +13,1 градусів", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що в найближчі дні в Україні очікується невелике потепління. Температура повітря в окремих регіонах підніметься до 9 градусів. Практично на всій території України буде сухо за винятком східних областей. У Києві 1 березня буде холодно, а вночі можливий мокрий сніг.
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