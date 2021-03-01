Нещодавній мовний скандал у Києві отримав продовження - власниця грумінг-салону запевняє, що в обслуговуванні відмовили нібито не через українську мову

Про це повідомляє Politeka з посиланням на ТСН.

Як відомо, минулого тижня в українській столиці вибухнув скандал через те, що в одному з грумінг-салонів власниці собаки нібито відмовили в обслуговуванні через її вимогу розмовляти українською мовою. За словами киянки, у зазначеному салоні принципово не обслуговують україномовних клієнтів.

Власниця грумінг-салону Ірина тим часом запевняє, що мова в цій ситуації ні до чого. Киянці відмовили в обслуговуванні нібито через те, що в неї собака породи джек-рассел, яка є агресивною і кусається. Дізнавшись про це, в салоні сказали, що в такому випадку краще звертатися до ветклініки.

"Ми шукаємо підходи до різних тварин, але якщо пес агресивний і кусається - це робить таку процедуру як чищення зубів неможливою фізично. Ми тоді радимо звертатися до ветклініки", - сказала вона.

Власниця салону розповіла, що жінці не сподобалося те, що їй відмовили, а також те, що Ірина розмовляла з нею російською мовою.

Приблизно через тиждень жінка прийшла в салон, щоб записати відео, яке, на думку Ірини, було досить провокаційним.

"Ви ж розумієте, є людський фактор. Я поважаю Україну, поважаю українську мову, у мене філологічна освіта, але в родині ми більше говоримо російською. Зазвичай я і мої співробітниці говоримо з клієнтами тією мовою, якою вони до нас звертаються. Тут я якось відразу не переключилася. А коли зрозуміла, що людина прийшла мало не з провокацією, у мене вже теж включилася захисна реакція. І я ще раз підкреслюю, ми відмовили пані Тетяні саме тому, що її собака, за її ж словами, є агресивним, а не тому, що вона розмовляла українською", - запевнила власниця салону.

Вона також поскаржилась, що після цього інциденту їй почали надходити погрози.

"Тепер нам загрожують, кажуть, що підпалять або підірвуть мої салони. Це взагалі нормально? В цьому ж немає жодного прояву патріотизму", - обурилась жінка.

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