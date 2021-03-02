Під Києвом ями на дорогах латають цеглою

Момент "ремонту" опублікований в одному з спільнот в Facebook.

"Дороги посипаємо ... цеглою" - ірочнично підписав публікацію автор відео.

На кадрах можна побачити, як співробітники комунальних підприємств посипають яму на дорозі цеглою.

Крім того ми писали, що дороги Київщини перетворилися на "решето" після зими.

У мережі з'явилася фотографія учатка дороги по вулиці Енергетиків, що в місті Миронівка, Київської області.

Жителі сподіваються, що ремонт буде завершено найближчим часом, і вони зможуть нормально проїжджати.

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