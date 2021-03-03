У Києві коронавірус знову набирає обертів - за добу було підтверджено 655 нових випадків зараження
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу мера столиці Віталія Кличка.
Загалом, за офіційними даними, від початку пандемії у Києві коронавірус підтвердився у 139 138 людей.
За минулу добу, 2 березня, у Києві захворіли 353 жінки, 252 чоловіка та 50 дітей.
Також Кличко повідомив про 25 нових летальних випадків від вірусу, а загалом за весь час пандемії від коронавірусу померли 2697 киян.
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Відомо, що за добу у столиці 113 пацієнтів госпіталізували з ковідом.
Є і гарні новини - 789 киян протягом минулох доби подолали коронавірус, а загалом від хвороби вилікувались 95 385 жителів столиці.
Також Кличко розповів про райони столиці, які стали "лідерами" за кількістю нових випадків зараження.
"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (127), Дарницькому (106) та Дніпровському (64)", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що у Києві та області стартувала перша хвиля вакцинації від коронавірусу. В першу чергу щеплення роблять медикам, однак виявилось, що далеко не всі погоджуються на вакцинацію. На тлі цього уряд планує проводити кампанію з популяризації вакцини, а також розширяє список тих, кому можуть зробити щеплення одними з перших.
Нагадаємо, у Харкові стартувала безкоштовна вакцинація.
Як повідомляла Politeka, одеські медики відмовилися від вакцинації.
Також Politeka писала, в Україні ще один регіон увійшов до"Червоної зони".