У Києві коронавірус знову набирає обертів - за добу було підтверджено 655 нових випадків зараження

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу мера столиці Віталія Кличка.

Загалом, за офіційними даними, від початку пандемії у Києві коронавірус підтвердився у 139 138 людей.

За минулу добу, 2 березня, у Києві захворіли 353 жінки, 252 чоловіка та 50 дітей.

Також Кличко повідомив про 25 нових летальних випадків від вірусу, а загалом за весь час пандемії від коронавірусу померли 2697 киян.

Відомо, що за добу у столиці 113 пацієнтів госпіталізували з ковідом.

Є і гарні новини - 789 киян протягом минулох доби подолали коронавірус, а загалом від хвороби вилікувались 95 385 жителів столиці.

Також Кличко розповів про райони столиці, які стали "лідерами" за кількістю нових випадків зараження.

"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (127), Дарницькому (106) та Дніпровському (64)", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Києві та області стартувала перша хвиля вакцинації від коронавірусу. В першу чергу щеплення роблять медикам, однак виявилось, що далеко не всі погоджуються на вакцинацію. На тлі цього уряд планує проводити кампанію з популяризації вакцини, а також розширяє список тих, кому можуть зробити щеплення одними з перших.

Нагадаємо, у Харкові стартувала безкоштовна вакцинація.

Як повідомляла Politeka, одеські медики відмовилися від вакцинації.

Також Politeka писала, в Україні ще один регіон увійшов до"Червоної зони".