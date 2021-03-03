У Києві вирішили креативно "провчити" чергового "героя парковки"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ без цензури".

Так, у мережі з'явились фото авто, яке обклали безліччю "реквізитів", а також спустили шини.

Відомо, що інцидент стався на Нивках.

На світлинах видно, що на лобове скло Volkswagen’а поставили шину, до антени прикрутили мішок, а ручки та "двірники" автівки прикрасили повітряними кульками. Також можна побачити, що у авто спущено колеса.

Крім того, на дах машини постановили стару дерев’яну тумбу.

"Це всього лише романтичний початок. Нас чекають дуже жорстокі автомобільні війни", - йдеться у підписі до фото.

В коментарях до фотографій не всі оцінили такі методи боротьби із неправильним паркуванням. Також кияни дивувались, чому цій автівці найбільше дісталось, оскільки трохи далі стоять так само запарковані інші машини. У відповідь люди припустили, що саме ця машина могла заблокувала прохід до під’їзду або стоїть близько до вікон квартири першого поверху житлового будинку.

Раніше повідомлялось, що у Києві водійку авто вирішили "покарати" за неправильне паркування. Так, у мережі з'явилось відео, на якому показали машину, закидану шинами, сміттям та екскрементами.

Нагадаємо про НП з маршруткою в Києві, кадри: "переповнена на повному ходу...".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.