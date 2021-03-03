У Києві помітили величезний кортеж, заради якого було перекрито центр столиці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у середу, 3 березня, в українській столиці на вулиці Лесі Українки був помічений кортеж автомобілів. У зв'язку із цим рух транспорту в центрі Києва перекрили.

На опублікованих кадрах можна побачити, як співробітник поліції регулює рух, а на перехресті їде кортеж авто в супроводі патрульної машини.

"Цікаво, чий кортеж, заради якого перекривають центр?" - йдеться в підписі до відео.

Достименно невідомо, хто їхав в авто, однак столичні ЗМІ нагадують, що сьогодні в Україну з візитом прибув президент Європейської ради Шарль Мішель. Зараз він проводить зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

У пресслужбі Офісу президента повідомили, що сьогодні, 3 березня, у Маріїнському палаці у Києві розпочалися переговори Володимира Зеленського з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, який перебуває в Україні з візитом. За результатами перемовин планується спільна зустріч з представниками ЗМІ. Напередодні, 2 березня, Володимир Зеленський і Шарль Мішель відвідали КПВВ "Щастя" на лінії розмежування у Луганській області.

Нагадаємо про НП з маршруткою в Києві, кадри: "переповнена на повному ходу...".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.