У Києві плаштували стихійний ринок прямо у підземному переході

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, на опублікованій світлині можна побачити, що у переході продають фрукти і овочі. При цьому торговців у переході стоїть чимало, що ускладнює можливість пересування для людей.

Зазначається, що мова йде про перехід на Позняках, де до цього прибрали МАФи, однак, як видно по фото, результату це не дало.

"Святе місце пустим не буває. У переході на Позняках не так давно знесли МАФи. Не зовсім зрозуміло, який в цьому був сенс, якщо перехід зараз виглядає ось так", - йдеться в повідомленні.

У коментарях думки киян розділились - одні кажуть, що треба викликати поліцію в таких випадках, а інші захищають торговців - мовляв, заробляють як можуть.

"Додаткове навантаження для пішоходів - подолання перешкод... Можна і по коробках походити...", "Більш того ще й реально це все майже на підлозі під ногами перехожих валяється", "Просто не купуйте в них, і вони підуть", "А де людям стояти? Люди заробляють як можуть", "Виходить, ринок можна влаштувати в будь-якій частині міста?", "Принципово нічого не купувати в таких місця, і все буде ок", - пишуть у коментарях.

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