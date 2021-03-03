У Києві виявили чергового п'яного водія, який до того ж кидався на поліцейських

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, киянин побачив, що біля авто лежить чоловік. Як вяиявилось, це водій транспортного засобу, що стов поряд. Коли на місце приїхали патрульні, нетверезий водій почав на них кидатись і сперечатись.

Інцидент стався біля парку Кіото.

"Йдучи по парку Кіото, свідомий громадянин побачив чоловіка, який лежав біля авто. Підійшовши ближче, він побачив, що це - водій, і він перебуває у стані сильного алкогольного сп'яніння. Викликав 102. Приїхали копи, а той почав сперечатись та бити поліцейських. Лежить тепер фейсом в землі. -1 алко-водій за кермом", - йдеться в повідомленні.

У поліції даний інцидент поки що не коментують, тому про особу водія та застосовані до нього заходи поки що нічого не відомо.

Раніше повідомлялось, що у Києві таксист у стані алкогольного сп'яніння збив на переході жінку з коляскою. Аварія сталася біля зупинки Петра Запорожця на бульварі Перова. Таксист служби Bolt збив маму з коляскою.

Перевірка на драгері показала, що водій був у стані алкогольного сп'яніння - 2.71 проміле. Жінка встигла штовхнути коляску на тротуар, а сама опинилася на капоті.

Нагадаємо про НП з маршруткою в Києві, кадри: "переповнена на повному ходу...".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.