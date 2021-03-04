У Києві коронавірус знову набирає обертів - за добу хвороба підтвердилась у 868 людей

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу мера столиці Віталія Кличка.

Так, протягом минулої доби, 3 березня, підтверджених випадків захворювання на коронавірус було зафіксовано 868. Загалом, за офіційним даними, від початку пандемії заразились 140 006 киян.

Протягом минулої доби хвороба підтвердилась у 464 жінок, 359 чоловіків та у 45 дітей.

Також Кличко повідомив про 21 летальний випадок від вірусу за минулу добу. Загалом від початку пандемії коронавірус забрав життя 2718 киян.

Протягом 3 березня 108 людей були госпіталізовані з ковідом, а 310 киян одужали після хвороби.

Також Кличко розповів, який район столиці став "лідером" за кількістю нових випадків зараження.

"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (183), Оболонському (130) та Деснянському (116)", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Києві та області стартувала перша хвиля вакцинації від коронавірусу. В першу чергу щеплення роблять медикам, однак виявилось, що далеко не всі погоджуються на вакцинацію. На тлі цього уряд планує проводити кампанію з популяризації вакцини, а також розширяє список тих, кому можуть зробити щеплення одними з перших.

Нагадаємо, у Харкові стартувала безкоштовна вакцинація.

Як повідомляла Politeka, одеські медики відмовилися від вакцинації.

Також Politeka писала, в Україні ще один регіон увійшов до"Червоної зони".