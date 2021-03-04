У Києві сталася чергова надзвичайна подія на дорозі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у маршрутки прямо на ходу відвалилося колесо. При цьому це сталося під час руху маршрутки по трамвайним колям, через що тепер заблоковано рух трамваїв.

"На Оленівській у маршрутки, яка їхала трамвайними коліями, відвалилося колесо. Вже звична ситуація для столичних маршруток. Рух трамваїв заблоковано", - йдеться в повідомленні.

На опублікованому фото можна побачити, що маршрутка "Богдан" стоїть на трамвайних коліях, і в неї відлетіло ліве заднє колесо.

"Весна прийшла, почали танути маршрутки", "Для Кропивницького це теж звична ситуація", "Давно пора зробити маршрутки міськими, а приватні - прибрати. Думаю, в бюджеті міста знайшлись би гроші", - пишуть у коментарях.

Раніше також повідомлялось, що у Києві таксист у стані алкогольного сп'яніння збив на переході жінку з коляскою. Аварія сталася біля зупинки Петра Запорожця на бульварі Перова. Таксист служби Bolt збив маму з коляскою. Перевірка на драгері показала, що водій був у стані алкогольного сп'яніння - 2.71 проміле. Жінка встигла штовхнути коляску на тротуар, а сама опинилася на капоті.

Нагадаємо про НП з маршруткою в Києві, кадри: "переповнена на повному ходу...".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.