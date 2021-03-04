У Києві заради розміщення реклами спиляли квітуче дерево

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ media".

Так, у мережі з'явилось фото, на якому можна побачити, що від магнолії, яка росла біля будинку по вулиці Січових Стрільців, 30а, лишився лише стовбур.

На світлині видно, що на фасаді будинку на стіні, яку добре видно з дороги, вивісили великий банер із рекламою житлового комплексу у колаборації з компанією виробництва техніки.

Кияни обурились тим, що дерево постраждало через рекламу на будівлі, і звернулися з цього приводу до Управління з питань реклами КМДА та КП “Київреклама”. Там відповіли, що підприємство щиро поділяє обурення, тому терміново надіслало всі дані про власника відповідної конструкції до КО “Київзеленбуд”.

"На сьогодні конструкція має дозвіл на розміщення. Власником виступає організація ТОВ “Айкон Медіа", – зазначили в Управлінні.

Також жителі столиці почали писати у соцмережах представництву компанії з виробництва техніки в Україні та до адміністрації ЖК.

Крім того, обізнані кияни наголошують, що хоч і дерево не спиляли повністю, та воно може загинути, оскільки магнолія дуже чутлива до таких обрізок. Якщо вона виживе і пустить нові гілки, то квітнути дерево почне не раніше, як через три роки.

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