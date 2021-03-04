У Києві затримали зловмисників, які грабували людей у закладах громадського харчування
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".
Зазначається, що зловмисники діяли за схемою "підсіли, вкрали і пішли".
Так, вчора, 3 березня, близько 14.00, на вулиці Івана Франка, 46, правоохоронцями із ОПВ УКР було виявлено та затримано іноземних громадян. Вказані особи аргументовано підозрюються у вчиненні низки крадіжок у відвідувачів закладів громадського харчування.
Скуйовджена Лорак викликала подив зовнішністю в реальному житті, різниця величезна: "Зварювальник"
Нікітюк у міні-спідниці та майці вразила весняним образом: "Хтось плагіатить Дорофєєву"
Олега Винника застала зненацька "позашлюбна" дочка, несподівані кадри: "Це хто?"
Трагедія підкосила Каменських, Потап робить все, що може: "Ми навіть не думаємо, що він..."
Хвора Лілія Ребрик звернулася до українців, заговоривши про самопочуття: "Ситуація аж ніяк не додає мені оптимізму!"
"Найбільш поширена схема - "підсід". Полягає в тому, що особи сідають неподалік із речима, які жертва залишила без надійного нагляду. Далі - хтось відволікає, хтось - ховає руки крадія, а хтось - краде", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що було затримано п'ятьох осіб. Найстаршому - 58 років, а наймолодшому - 41.
"Схоже, що з настанням весни всякі неповажні особи починають знову з’являтися у столиці. Тож, друзі, будьте уважні та обережні", - звертаються до киян.
Раніше повідомлялось, що у Києві зловмисники, погрожуючи ножем касиру, забрали з каси 3 тисячі гривень та втекли. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Інцидент стався у Деснянському районі столиці.
Нагадаємо, у Києві консьєржку побили заради телефону і обігрівача: "спочатку погрожував, а потім дістав біту і...".
Як повідомляла Politeka, у Києві на пенсіонера напали у власній квартирі, фото: "заштовхав, душив і заклеїв рот скотчем".
Також повідомлялося, що киянку порізали ножем заради мобільного телефону: що відомо про нападника.