У Києві затримали зловмисників, які грабували людей у закладах громадського харчування

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Зазначається, що зловмисники діяли за схемою "підсіли, вкрали і пішли".

Так, вчора, 3 березня, близько 14.00, на вулиці Івана Франка, 46, правоохоронцями із ОПВ УКР було виявлено та затримано іноземних громадян. Вказані особи аргументовано підозрюються у вчиненні низки крадіжок у відвідувачів закладів громадського харчування.

"Найбільш поширена схема - "підсід". Полягає в тому, що особи сідають неподалік із речима, які жертва залишила без надійного нагляду. Далі - хтось відволікає, хтось - ховає руки крадія, а хтось - краде", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що було затримано п'ятьох осіб. Найстаршому - 58 років, а наймолодшому - 41.

"Схоже, що з настанням весни всякі неповажні особи починають знову з’являтися у столиці. Тож, друзі, будьте уважні та обережні", - звертаються до киян.

Раніше повідомлялось, що у Києві зловмисники, погрожуючи ножем касиру, забрали з каси 3 тисячі гривень та втекли. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Інцидент стався у Деснянському районі столиці.

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Як повідомляла Politeka, у Києві на пенсіонера напали у власній квартирі, фото: "заштовхав, душив і заклеїв рот скотчем".

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