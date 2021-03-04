У Києві жінка з невідомих причин стала посеред дороги та почала кидатись під машини

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Зазначається, що інцидент стався на вулиці Бакинська. Через такі дії жінки люди викликали на місце поліцію.

"На вул. Бакинська неадекватна жінка кидалась під автомобілі. Викликали поліцію. Зараз з нею розбираються співробітники поліції", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих з місця кадрах можна побачити, що жінка стоїть посеред дороги та кидається під машини, що їдуть повз. Водії зупиняють та об'їжджають її, і тоді вона повертається "на місце" та кидається вже під наступне авто.

Про особу жінки та причини такої поведінки наразі інформації немає. Як видно на записі, своїми діями жінка створює аварійну ситуацію на дорозі та ускладнює рух транспорту.

Раніше також повідомлялось, що у Києві таксист у стані алкогольного сп'яніння збив на переході жінку з коляскою. Аварія сталася біля зупинки Петра Запорожця на бульварі Перова. Таксист служби Bolt збив маму з коляскою. Перевірка на драгері показала, що водій був у стані алкогольного сп'яніння - 2.71 проміле. Жінка встигла штовхнути коляску на тротуар, а сама опинилася на капоті.

Нагадаємо про НП з маршруткою в Києві, кадри: "переповнена на повному ходу...".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.