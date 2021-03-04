У Києві в Міжнародний жіночий день прогнозують доволі прохолодну погоду та опади

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сайт Українського гідрометцентру.

Так, за прогнозами синоптиків, погода в Києві в Міжнародний жіночий день в понеділок, 8 березня, буде холодної та мокрою - вдень температура становитиме всього 3 градуси вище нуля.

Вночі температура повітря буде коливатись від 1 до 3 градусів морозу. Опадів не передбачається, а вдень буде від 1 до 3 градусів тепла. Також очікується мокрий сніг з дощем. Вітер синоптики прогнозують західний, він сягатиме 7-12 метрів в секунду.

Як відомо, 8 березня - державний вихідний в Україні.

Раніше повідомлялось, що з 4 по 7 березня в деяких областях України очікується похолодання - від до 5-7 градусів морозу вночі. При цьому не порадує різким теплом і квітень.

"По початку квітня прораховується нічний "мінус" (1-3 градуси). Середина квітня буде більш прохолодна, а останній тиждень квітня буде також вітряна, прохолодна і з дощами. Інші синоптики говорили, що буде дуже рання весна, але її і близько не буде", - заявив народний синоптик.

Нагадаємо, весна подражнить українців перед новим похолоданням, погода різко зміниться: "до +14 градусів і…"

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