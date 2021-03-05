Молода киянка вистрілила з пістолета посеред вулиці

Як передає Politeka.net, кадри з місця подій опублікував "Київ.Оперативний " (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

"Звичайні підліткові ігри. Добре, що не потрапила в когось. Нічого ж такого, так?",- йдеться у підписі до посту.

На опублікованих кадрах видно, як молода дівчина натискає на курок пістолета, розмахуючи зброєю на всі боки.

Відео викликало бурхливу реакцію суспільства. Українці в мережі не підбирали слів, щоб описати поведінку юної порушниці.

"Сподіваюся батьки побачать свою тварину, яку виростили, і проведуть виховну бесіду", "Шкода вона себе не прострелила", "Правильно, депутати бігом закон про вільний продаж зброї, і побачите ще не таке, будуть відстрілювати по підворіттях", "їм потрібно грати в російську рулетку. Толку більше буде, збитку і збитку менше для оточуючих", - писали в коментарях під відео.

Крім того ми писали, що у Києві НП з маршруткою, кадри: "переповнена на повному ходу...".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.



