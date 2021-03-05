Молода киянка вистрілила з пістолета посеред вулиці
Як передає Politeka.net, кадри з місця подій опублікував "Київ.Оперативний " (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
"Звичайні підліткові ігри. Добре, що не потрапила в когось. Нічого ж такого, так?",- йдеться у підписі до посту.
На опублікованих кадрах видно, як молода дівчина натискає на курок пістолета, розмахуючи зброєю на всі боки.
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Відео викликало бурхливу реакцію суспільства. Українці в мережі не підбирали слів, щоб описати поведінку юної порушниці.
"Сподіваюся батьки побачать свою тварину, яку виростили, і проведуть виховну бесіду", "Шкода вона себе не прострелила", "Правильно, депутати бігом закон про вільний продаж зброї, і побачите ще не таке, будуть відстрілювати по підворіттях", "їм потрібно грати в російську рулетку. Толку більше буде, збитку і збитку менше для оточуючих", - писали в коментарях під відео.
Крім того ми писали, що у Києві НП з маршруткою, кадри: "переповнена на повному ходу...".
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.
Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.