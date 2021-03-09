Вчинок жінки в Києві викликав невдоволення в мережі
Як передає Politeka.net, відео опублікував "Київ. Оперативний" у Facebook (щоб подивитися - доскрольте сторінку до кінця.)
"На Русанівці маман з дитиною гуляють. Сама мама стоїть на березі, а дитину відправила грати на лід", - йдеться в підписі до відео.
На опублікованих кадрах видно, як маленька дитина грає на крижині в небезпечній близькості до відкритої води, в той час, як жінка поруч розмовляє по телефону.
Українці в мережі були вражені побаченим.
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"Природний добір... У дикій природі теж потомству загрожує небезпека, якщо мати відмовляється або сама знищує його", "Та вже, мати року", "Ну, напевно, телефонна розмова куди важливіше дитини", "ще народжує, цей бракований", - писали в коментарях під відео.
Варто відзначити, що останнім часом в Україні почастішали інциденти на небезпечному льоду, а деякі закінчуються трагічно.
Так, на Київщині під лід провалилися дві дитини. Одного вдалося врятувати, а інший, на жаль, потонув.
Загиблою виявилася 11-річна дівчинка.
Нагадаємо, понад 70 рятувальників кинулися на пошуки киянина, працює техніка: фото і подробиці переполоху.
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