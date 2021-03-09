У Києві 8 березня сталася надзвичайна подія, яка ледь не закінчилась трагедією

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу КАРС "Київська служба порятунку".

Так, у понеділок, 8 березня, в Києві під час проходження квесту дівчина опинилась закутою в нашийник. Щоб визволити її, людям довелося звертатись до рятувальників.

Причиною НП стало те, що у нашийнику зламався замок.

"Невеселий квест. 8 березня в ході квесту дівчину прикували в нашийник, але замок у ньому зламався. Одразу після виклику рятувальники КАРС "Київська служба порятунку" виїхали на місце події. Потерпілій була надана вся необхідна допомога з боку рятувальників. У випадку надзвичайних ситуацій звертайтеся за телефоном 044-430-37-13, ми працюємо цілодобово", - нагадують киянам.

Також були опубліковані фото, на яких можна побачити, як рятувальники визволяють дівчину з нашийника.

Раніше повідомлялось, що молода киянка вистрілила з пістолета посеред вулиці. В мережі з'явились кадри, на яких видно, як молода дівчина натискає на курок пістолета, розмахуючи зброєю на всі боки. Такі "розваги" киянки викликали досить бурхливу реакцію у мережі.

Крім того ми писали, що у Києві НП з маршруткою, кадри: "переповнена на повному ходу...".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.