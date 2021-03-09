У Києві водій маршрутки перевозив пасажирів несправним транспортним засобом, будучи у стані алкогольного сп'яніння

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції.

Так, київські патрульні у вівторок вранці, 9 березня, помітили несправний автобус "Богдан", який здійснював перевезення пасажирів. Під час спілкування з водієм інспектори виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння.

Як показала перевірка на драгері, показник алкоголю у водія в чотири рази перевищував норму.

"Чоловік погодився пройти освідування на стан сп'яніння на місці. Результат 0,82 проміле, що у 4 рази перевищує дозволений рівень", - йдеться в повідомленні.

За даними патрульних, водія маршрутки відсторонили від керування. Патрульні склали на чоловіка протокол за статтею №130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та постанову за ч. 2 ст. 121 (Керування водієм транспортним засобом, який використовується для надання послуг з перевезення пасажирів, що має несправності) КУпАП.

Також зазначається, що про дану подію інформують Департамент транспортної інфраструктури та Державну службу України з безпеки на транспорті.

Крім того ми писали, що у Києві сталася НП з маршруткою, кадри: "переповнена на повному ходу...".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці громадського транспорту в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.